Uomo scompare nelle acque del lago, è dramma: l'allarme lanciato dagli amici

L'allarme è scattato quando era ormai già sceso il buio, e ciò ha complicato terribilmente le ricerche. Un uomo di 46 anni, di nazionalità peruviana, è stato trovato senza vita nella notte nel lago di Monate, in provincia di Varese. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 21 nel comune di Comabbio, in via lago di Monate località "spiaggia del Prete", chiamati da alcune persone che erano con la vittima. Gli amici, non vedendo ritornare l'amico da un bagno nel lago, si sono attivati e hanno lanciato l'allarme.

Uomo muore annegato nel lago di Monate a Comabbio (Varese)

I soccorritori sono accorsi dalle sedi di Ispra e Varese con una squadra di terra e gli specialisti del soccorso acquatico. Questi ultimi, a bordo di un battello pneumatico, hanno recuperato il corpo privo di vita dalle acque del lago e lo hanno affidato al personale sanitario che ne ha constatato il decesso. Sono ancora da accertare le cause del dramma.

Nello stesso lago due settimane fa analoga tragedia: un ragazzo di 29 anni era scomparso in acqua. Soccorso e recuperato, le sue condizioni erano gravissime ed è deceduto in ospedale a Varese.