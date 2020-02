Morti sul lavoro, la vera strage quotidiana: giovane operaio schiacciato dal tir

Aveva solo 20 anni l'operaio morto martedì sera dopo essere stato schiacciato da un tir che stava effettuando una manovra in un'azienda di logistica in via Orezza a Tavazzano con Villavesco, nel Lodigiano. Il ventenne, di nazionalità indiana, è un giovane residente in provincia di Sondrio.

Tavazzano con Villavesco, operaio di 20 anni muore sul lavoro

Il conducente del mezzo pesante è sotto shock. I soccorsi sono stati immediati ma quando sul posto sono arrivati i sanitari per il giovane non c'era, ormai, già più niente da fare. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale di Lodi a disposizione della magistratura. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lodi e i tecnici dell’Agenzia tutela della salute che sono preposti alle verifiche in caso di infortunio sul lavoro.

Morti sul lavoro: bollettino drammatico e quotidiano

E' un bollettino drammatico e quotidiano quello dei morti sul lavoro. Gli incidenti mortali sul lavoro in Lombardia, secondo ai dati Inail del 2019, confermano la preoccupante ascesa del fenomeno: 171 decessi contro i 163 del 2018 (+8,5%). Nel lodigiano le morti bianche nel 2019 sono in lieve flessione. Dai 4 decessi del 2018 si passa ai 3 del 2019.