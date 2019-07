Lite per parcheggio, muore un uomo: "Non si può perdere la vita così"

Non è chiaro se a causare la morte sia stata la caduta dopo la lite oppure un malore. Un uomo di 56 anni ha perso la vita a Pescara. Aveva appena subito un'aggressione - i cui dettagli devono ancora essere ricostruiti con esattezza - in via della Pineta. La lite con un giovane sarebbe scoppiata per futili motivi legati a un parcheggio.

Al termine del diverbio, scrivono i giornali locali, la vittima sarebbe stata colpita. E' caduto a terra, senza più rialzarsi. Sul posto la polizia municipale, l'ambulanza del 118, carabinieri e guardia di finanza. Via della Pineta è stata chiusa dalla rotatoria dell'università fino all'Aurum. Sul posto è arrivato anche il sindaco Carlo Masci. La vittima aveva una ferita lacerocontusa alla nuca.

I carabinieri indagano e stanno ascoltando sia familiari che testimoni. Il giovane di 20 anni coinvolto nella lite è stato poi rintracciato nella zona di Colle Pineta in via Lago Isoletta grazie al numero di targa della sua automobile, una Jeep Renegade che il giovane stava parcheggiando vicino alla Kia Ceed station wagon della vittima. Proprio il parcheggio delle auto e l'utilizzo del clacson avrebbero generato la discussione sfociata in lite al temine della quale l'uomo si sarebbe accasciato.

"Sono sconvolto, questi episodi lasciano sgomenti, non si può perdere la vita per un parcheggio", commenta all'Adnkronos il sindaco Masci sottolineando che le forze dell'ordine sono intervenute immediatamente. "Ho visto i familiari della vittima distrutti, sono vicino a loro", aggiunge il sindaco. "Non ci sono parole per commentare un episodio del genere che porta alla fine della vita di una persona", conclude evidentemente commosso il primo cittadino.