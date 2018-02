Si addormenta sul divano con la sigaretta accesa: morti lui e il suo cane

E' morto intossicato dal fumo sprigionato dall'incendio del divano di casa. La vittima, Livio Martinasso, aveva 75 anni. Con lui è morto, per le stesse ragioni, anche il suo cane, un meticcio molto anziano.

La tragedia si è consumata stamattina in borgata Moranda a Trana, in provincia di Torino. E' probabile che l'uomo si fosse addormentato con la sigaretta accesa, scrive TorinoToday. A dare l'allarme sono stati i familiari del pensionato, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e un'ambulanza, ma i sanitari non hanno potuto fare niente per salvare l'anziano, che era già morto.

Sull'accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Avigliana, ma è certo che si sia trattato di un fatto accidentale. Sul corpo non è stata disposta l'autopsia: il magistrato di turno ha già dato il nullaosta per i funerali.

