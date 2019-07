Tragedia durante l'immersione: muore sub di 19 anni

Tragedia a Foce Verde, una località in provincia di Latina. Un giovane sub di 19 anni, Lorenzo Igliozzi, è annegato durante un'immersione in apnea nella serata di ieri, giovedì 18 luglio.

L'allarme è stato dato proprio dai compagni di immersione che si erano attivati per le ricerche, ritrovandolo esanime vicino al sito di immersione. Sul posto sono intervenuti i militari della Guardia Costiera di Terracina e di Anzio e, in ausilio, i vigili del fuoco. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane per sintomi d'annegamento. La salma, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina, è stata restituita ai familiari.

Sconcerto e cordoglio questa mattina tra quanti conoscevano il 19enne noto per la sua passione per la pesca e le immersioni. Già sono tantissimi i messaggi che stanno affollando la sua pagina Facebook. “Ciao fratello di mare”, scrive qualcuno; “Ciao Pesciolino” un altro, mentre è forte il dolore per la scomparsa di un ragazzo così giovane.

Sul posto sono giunti gli uomini della Guardia Costiera di Terracina e di Anzio; sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica del tragico evento.