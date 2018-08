Tragico schianto nella notte: è morto Luca Capoccia, "il re dei cornetti"

Luca Capoccia ha perso la vita in un incidente stradale a Minervino, Lecce. Era da poco passata la mezzanotte quando sulla provinciale che collega Giuggianello a Minervino la sua Smart è uscita di strada. Non c'è stato nulla da fare.

In poche ore la notizia ha fatto il giro della città. Molto conosciuto in città e non solo, gestiva la Cornetteria di Notte, in viale Alfieri, da decenni uno dei più noti locali della provincia e collegato alla panetteria "Da Raffaele", fondata da suo padre.

Capoccia era tra i collaboratori di LeccePrima, in qualità di fotografo. La redazione di LeccePrima si stringe alla famiglia in queste drammatiche ore.