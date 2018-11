Malore durante la battuta di caccia: muore noto ex deputato e dirigente d'azienda

E' morto per un malore durante una battuta di caccia in Val d'Aosta, Luigi Rossi di Montelera, industriale, dirigente d’azienda e politico negli anni della Prima Repubblica. Aveva 72 anni e apparteneva alla famiglia piemontese un tempo proprietaria della Martini&Rossi, l’azienda vinicola di famiglia. Il dramma in Val di Rhêmes-Notre-Dame. Con lui c'era la sua guardia del corpo che l'ha trasportato fino al vicino Rifugio Benevolo, a oltre 2200 metri di quota. Il viaggio in elisoccorso fino all’Ospedale di Aosta è stato vano. Luigi Rossi di Montelera lascia la moglie e tre figli.

Rossi di Montelera, una grande passione: la politica

Nella famosa azienda di liquori aveva mosso i primi passi da imprenditore, e dopo la cessione alla multinazionale Bacardi, era arrivato fino alla presidenza della Bacardi-Martini. Ai vertici della Federvini e della Federazione nazionale degli industriali alimentari, è stato anche presidente di Confindustria Piemonte e nel consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Torino. Poi per tre anni, di recente, è stato al timone della Bre banca, la Banca regionale Europea. Ma la sua lunga carriera lo aveva visto anche, da affermato industriale, seguire la sua grande passione, la politica, per arrivare fino in Parlamento da deputato con la Democrazia Cristiana, e poi al governo come sottosegretario al Ministero del Turismo (1987-1989 con il ministro Franco Carraro).

Il sequestro nel 1973

Una vicenda gravissima l'aveva fatto finire suo malgrado a lungo sulle prime pagine dei giornali nell'autunno e inverno del 1973, quando a soli 27 anni fu vittima di un rapimento ad opera di una banda legata al clan dei Corleonesi. La Guardia di finanza riuscì a liberarlo soltanto dopo 4 lunghi mesi di prigionia, ritrovandolo nel bunker sotterraneo di una cascina in provincia di Bergamo. Per ripercorrere quei mesi di prigionia, scrisse un libro autobiografico.