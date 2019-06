Dramma nell'area cargo di Malpensa: tragico incidente, un morto

Un uomo di 49 anni è morto nelle prime ore di oggi a Milano Malpensa in un incidente sul lavoro. E' successo al terminal 2 dell'aeroporto intercontinentale in provincia di Varese.

In base alle prime informazioni disponibili che arrivano dall'azienda regionale emergenza urgenza, alle 6.45 l'operaio, che stava lavorando in un magazzino interno dello scalo, sarebbe stato colpito in pieno da un mezzo impegnato in alcune operazioni di manovra.

Incidente sul lavoro a Malpensa: l'uomo è morto sul colpo

Immediati i soccorsi, dalla centrale operativa del 118 sono state inviate sul posto un'ambulanza, un'auto medica e un elicottero proveniente da Como. E' stato tutto inutile, l'uomo ha perso la vita praticamente sul colpo. L'allarme era stato dato da alcuni colleghi che avrebbero assistito impotenti all'incidente sul lavoro. Sul posto i carabinieri e i tecnici dell'Ats.