Il forte vento lo spinge sugli scogli, muore facendo kitesurf

Ancora una vittima del maltempo. Un 63enne di San Giovanni in Marignano, Mario Deriu, è morto ieri mentre stava facendo kitesurf a largo di Cattolica.

Nonostante l'allerta meteo e le condizioni atmosferiche proibitive, l'uomo aveva deciso insieme ad altri appassionati di uscire. Per lui è stato fata l'impatto con gli scogli, dove è stato scaraventato da una raffica di vento.

Deriu, scrive RiminiToday, indossava il casco protettivo ma non è bastato. Gli altri surfisti che erano con lui hanno dato subito l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un'auto col medico a bordo, ma per il 63enne non c'è stato niente da fare. Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto e i Carabinieri. La vittima lascia la moglie e due figlie.