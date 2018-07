Roma, trovato morto Matteo Barbieri: il corpo senza vita in un canale

Il cadavere era in un fosso. "C'è il corpo di un ragazzo in un canale sulla Braccianese". E' questa la segnalazione arrivata alla Polizia alle 17.06. Sul posto, al civico 304 nel Comune di Roma, gli agenti del Commissariato Flaminio. Si tratterebbe infatti di Matteo Barbieri, il 18enne di Anguillara scomparso da 10 giorni. In base alle prime notizie disponibili, nei pressi del corpo sarebbe stata ritrovata anche la moto, fatto che avallerebbe l'ipotesi dell'incidente stradale, avvenuto probabilmente la sera stessa della scomparsa.

Era scomparso l'11 luglio

Matteo Barbieri era scomparso dall'11 luglio quando ha parlato al telefono con la madre dicendole che si sarebbero visti la domenica seguente. Aveva appena finito il suo turno di lavoro nel ristorante 'Capperi' nel quartiere della Balduina, dove vivono i genitori; quindi un messaggio alla fidanzata Diana e poi in moto verso casa ad Anguillara Sabazia dove divideva l'appartamento con un amico. A casa però non è mai rientrato e dalle 2 di notte del 12 luglio non ha più risposto al telefono.

Il ritrovamento di oggi fa pensare che nel ritorno a casa il giovane possa essere rimasto vittima di un incidente, avvenuto sulla Braccianese. La sua moto, una Honda Cb 500 Abs rossa, non era stata ritrovata, e ciò aveva fatto pensare ad un allontanamento volontario, sempre escluso dalla famiglia. Oggi la tragica conferma. Aggiornamenti su RomaToday