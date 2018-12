Fine delle speranze: trovato morto il giovane scomparso a Capoterra

Fine delle speranze: mercoledì mattina è stato trovato il corpo senza vita di Matteo Pireddu, il 30enne di Capoterra (Cagliari) scomparso sabato mattina: il tragico ritrovamento nelle campagne del paese, vicino al frantoio di Santa Lucia. Diversi appelli erano stati pubblicati sui social e diffusi anche attraverso la trasmissione tv "Chi l'ha visto?".

Di lui si erano perse le tracce nelle prime ore della mattina di sabato 1 dicembre 2018, giorno del suo compleanno. Dopo un weekend intero di chiamate a vuoto sul cellulare, i genitori avevano presentato denuncia di scomparsa presso la locale stazione dei carabinieri.

"Sabato abbiamo trascorso la mattinata assieme, eravamo a casa, stava scaricando la spesa dalla macchina. Mi sono voltato un attimo, e quando mi sono rigirato non c'era più", ha raccontato il padre ai quotidiani locali. In questi giorni non erano arrivate segnalazioni utili alle ricerche. Stamane il tragico epilogo. Ancora non si conoscono le cause della morte. Indagano i carabinieri.