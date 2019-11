Medico muore durante il turno di notte: aveva 28 anni

Un giovane medico di 28 anni, Ersilio Picariello, è morto durante il servizio notturno. E' successo nella sede della guardia medica a Villanova del Battista, in provincia di Avellino. Il giovane professionista, originario di Taurasi, è stato trovato senza vita stamattina. Il corpo, da una prima ispezione esterna del medico legale, non presenterebbe segni di violenza. Si pensa che a stroncare il giovane professionista sia stato un malore fulminante. Si sarebbe sentito male mentre era in servizio, non riuscendo a chiamare aiuto.

Inutili purtroppo i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino per i rilievi e per l'avvio delle indagini. Successivamente è arrivato il medico legale.

Secondo una prima ricostruzione, non sono stati trovati segni di effrazione o elementi che possano far pensare ad un'irruzione di qualcuno nello studio o a un'aggressione. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza, il che farebbe propendere per l'ipotesi della morte naturale.