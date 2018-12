Si rompono i freni, camion travolge operaio: morto giovane papà

Un uomo di 42 anni, Michele Bertoldi, ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 12 dicembre dopo essere stato investito dal suo stesso camion a Lodi, in provincia di Perugia.

L'uomo, padre di due bambini, era nel piazzale della sua azienda edile quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è sfrenato e lo ha investito.

Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, per il 42enne, titolare dell'azienda, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Todi che indagano sull'accaduto.