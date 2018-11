Tragedia nella notte di Halloween: morto un ragazzo di 18 anni

È morto mentre molti suoi coetanei erano in strada a festeggiare Halloween: nella notte tra mercoledì e giovedì 1° novembre a Milano un ragazzo di 18 anni è morto mentre era al lavoro all'interno del parcheggio sotterraneo di un centro commerciale.

Come spiega le autorità sanitarie della Lombardia l'incidente sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino quando, secondo una prima ricostruzione fornita dalla Questura di Milano, il giovane a bordo di una piattaforma elevatrice manovrata da un collega stava lavorando a un impianto ancorato al soffitto del parcheggio al primo piano interrato.

In prossimità di una porta il giovane avrebbe sbattuto contro lo stipite superiore, perdendo i sensi e precipitando a terra. Le sue condizioni sono subito apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Purtroppo i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: troppo gravi i traumi riportati.

Per i rilievi che faranno chiarezza sulla dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della questura di Milano.