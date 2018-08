Schianto contro un cancello a pochi metri da casa: 23enne muore nell'auto in fiamme

Mancavano poche centinaia di metri a casa, dopo una serata trascorsa insieme agli amici. Invece, l'auto sulla quale viaggiava è andata a schiantarsi contro la colonna del cancello di un supermercato. Il violento impatto ha provocato un incendio che in pochi secondi ha avvolto tutta l'auto senza lasciare scampo al povero guidatore dell'utilitaria. E' deceduto così Nicola Battaglini, un giovane di 23 anni di Agello. L'incidente è avvenuto intorno alle 5,30 di questa mattina in zona Montebuono, in provincia di Teramo.

Nulla ha potuto - come riferito dall'ufficio stampa dell'Ospedale di Perugia - il personale medico del 118, mentre ai vigili del fuoco è spettato il compito di spegnere le fiamme e recuperare il corpo carbonizzato del giovane. Sulle dinamiche sono ancora in corso le indagine delle forze dell'ordine: l'unica certezza è che nella notte le condizioni meteo erano molto avverse a causa delle forti piogge che si erano abbattute nel perugino.

Si cercheranno risposte anche negli esami post-mortem. Il giovane era molto conosciuto in zona anche perché da tempo lavorava in un supermercato della zona. Le comunità di Agello e Mugnano sono in lutto per la scomparsa del 23enne. Tantissime persone stanno facendo la spola sul luogo dell'incidente, avvenuto a pochi metri dall'abitazione di famiglia della vittima.

