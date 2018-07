Scontro tra moto e scooter: Nicola non ce l'ha fatta

Non c'è stato nulla da fare per Nicola de Martino. Il ragazzo di 36 anni è deceduto nella mattina di venerdì 13 luglio nell'ospedale di Cardarelli di Napoli. Nicola era una delle quattro persone rimaste ferite nell'incidente avvenuto nel Comune campano nella serata di giovedì. Versa ancora in gravi condizioni la sua ragazza, la cui prognosi non è stata sciolta dai sanitari.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23 di giovedì 12 luglio su via Acton, a Castellammare di Stabia ed ha coinvolto una moto e lo scooter sul quale viaggiavano Nicola e la fidanzata. Questi sono stati trasportati al San Leonardo in condizioni già gravi. Il ragazzo ha perso la vita venerdì intorno a mezzogiorno, dopo esser stato trasferito al Cardarelli, dove la fidanzata si trova tuttora.

Al San Leonardo e a Boscoreale sono ricoverati rispettivamente l'altra ragazza e l'altro ragazzo coinvolti, che viaggiavano sulla moto. La prima è in sala rianimazione, mentre il secondo pare essere in condizioni non preoccupanti.

Sul luogo dell'incidente sono ieri arrivati sia polizia che carabinieri, oltre che diversi mezzi del 118. Bisognerà stabilire cosa è accaduto. Al momento la dinamica dello schianto è ancora incerta, sebbene pare che i due motocicli abbiano impattato frontalmente.