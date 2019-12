Tragedia sul lavoro, tecnico di 45 anni muore folgorato

Drammatico incidente sul lavoro la mattina della vigilia di Natale a Casarza Ligure (Genova). Un tecnico di 45 anni, dipendente di una ditta di Chiavari, è morto folgorato mentre stava lavorando in via Tangoni. Si chiamava Stefano Strada.

Era in corso l'intervento per un guasto a una cabina elettrica quando, per ragioni ancora da chiarire, l'uomo ha preso la scossa: non ha avuto scampo. Vani tutti i soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri, con personale dell’Asl, per gli accertamenti del caso e per accertare cause e dinamica della tragedia.

Più di 900 persone hanno perso la vita nel 2019 in Italia per incidenti sul lavoro. Una strage quotidiana. "Non si può morire di lavoro, né la vigilia di Natale, né in nessun altro giorno - ha dichiarato Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria -. La sicurezza sul lavoro deve diventare veramente una priorità per l'Italia, al di là delle parole. Siamo ancora in piena emergenza, come denunciamo ormai da troppo tempo: per una battaglia vera serve un piano straordinario con controlli serrati, prevenzione e formazione per affermare una cultura nuova che metta al centro la persona umana. Niente potrà essere efficace senza un potente aumento degli organici degli uffici ispettivi e un proficuo coordinamento tra gli enti preposti al controllo. Tutta la Cisl della Liguria esprime vicinanza e cordoglio alla famiglia dell'operaio e ai suoi colleghi di lavoro".