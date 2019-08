Cadavere vicino ai cassonetti: l'allarme dato da un passante, si indaga per omicidio

E' terminato in tarda mattinata l'esame del medico legale sul corpo dell'uomo trovato da un passante alle 7 di questa mattina in via di Ponte Mammolo, in zona Tor Cervara a Roma, vicino ad alcuni cassonetti dell'immondizia. Non sono stati trovati documenti, l'identità sarà accertata solo con il riscontro dai rilievi dattiloscopici, ma secondo i carabinieri sul posto si tratterebbe di un italiano sui 40 anni, già noto alle forze dell'ordine e conosciuto in zona per essere un clochard.

Uomo trovato morto in via di Ponte Mammolo (Roma)

L'uomo era solito girovagare tra la Tiburtina e la stessa via di Ponte Mammolo. Unica ferita è quella riscontrata al polpaccio, provocata da un'arma da taglio non ancora trovata. La strada in cui è stato trovato il cadavere è poco frequentata, una via chiusa alla cui fine c'è un albergo a tre stelle. La Procura indaga per omicidio.