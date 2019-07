Cade da 15 metri d'altezza e precipita sulla banchina del Tevere: morto ragazzo di 19 anni

Tragedia oggi a Roma, dove un 19enne francese è morto intorno all'una e trenta del mattino, cadendo dal parapetto di lungotevere dei Tebaldi, a Trastevere. Il ragazzo stava passeggiando con due amici che hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono subito intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso, i carabinieri del gruppo Roma Quirinale e il reparto investigazioni scientifiche per i rilievi del caso.

Da una prima ricostruzione, il 19enne avrebbe deciso di salire in piedi sul parapetto, perdendo poi l'equilibrio e cadendo sulla banchina, 15 metri più in basso. Non si esclude che i giovani avessero bevuto alcolici, ma sono ancora in corso le indagini. I tre amici erano in vacanza a Roma e alloggiavano in un b&b. A dare l'allarme sono stati gli stessi amici del giovane francese che avrebbero assistito alla scena. Al momento si propende per un incidente. Sul 19enne saranno effettuati esami tossicologici.

"Si tratta dell'ennesimo incidente mortale registrato negli ultimi anni sul lungotevere, a dimostrazione di come sia indispensabile adottare misure a tutela dell'incolumità di cittadini e turisti, allo scopo di evitare nuove cadute e nuove vittime – afferma il presidente Codacons, Carlo Rienzi –. Da tempo chiediamo di installare delle reti di sicurezza sul Lungotevere che, anche in caso di caduta accidentale, impediscano l’impatto con la banchina, associandole a sistemi di rilevamento a distanza in grado di segnalare in tempo reale anomalie o situazioni di pericolo, e consentire l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso". "Richieste che finora non sono state accolte ma che, se adottate, avrebbero potuto evitare più di 10 incidenti mortali solo negli ultimi anni", conclude Rienzi.