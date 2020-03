Investito da un camion mentre regola il traffico: muore operaio

Un morto sul lavoro oggi in Lombardia: è successo alle 9.30 circa sulla strada provinciale che collega Cavriana a Guidizzolo, in provincia di Mantova. La vittima è un moviere dipendente di una ditta che collabora alla realizzazione della nuova tangenziale di Guidizzolo.

Incidente sul lavoro a Guidizzolo (Mantova): morto operaio

La dinamica esatta della tragedia andrà accertata nelle prossime ore. Secondo una prima ricostruzione l’operaio sarebbe stato investito da un mezzo pesante che proveniva da Mantova. L’incidente è avvenuto in un tratto di strada dove la Provincia aveva autorizzato il senso unico alternato per permettere la prosecuzione dei lavori di realizzazione della tangenziale di Guidizzolo.

L'operaio stava regolando il transito dei mezzi in prossimità del cantiere. Sul posto le forze dell'ordine, due ambulanze e l'elisoccorso. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

In Italia ogni singolo giorno si continua a morire sul lavoro: una strage inaccettabile.

Incidente sul lavoro a Milano: ingegnere precipita per tre metri

Altro incidente sul lavoro a Milano. Un lavoratore di 45 anni è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Policlinico dopo essere precitato da un capannone in via Lodovico Necchi, nel centro città. Lo ha riferito l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), spiegando che l'incidente è avvenuto intorno alle 10.30.

Secondo quanto riferisce la polizia, intervenuta sul posto, l'incidente è avvenuto all'interno dell'Università Cattolica, dove l'ingegnere è precipitato per circa tre metri cercando di raggiungere la cabina di un ascensore. Inizialmente soccorso in codice giallo, una volta giunto in ospedale le sue condizioni sono apparse più gravi ed è scattato il codice rosso. Il lavoratore non sarebbe in pericolo di vita.