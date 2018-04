Precipita da un traliccio dell'alta tensione: muore operaio

Tragedia sul lavoro in via Campolongo a Val Liona (Vicenza). Un operaio 44enne, di origini campane, è precipitato da un traliccio dell'alta tensione su cui stava lavorando a 12 metri d'altezza: e per lui non c'è stato nulla da fare, l'impatto al suolo è stato molto violento.

Operaio cade da traliccio e muore

L'incidente è avvenuto nella frazione di San Germano lunedì alle 15.30.

Vani tutti i soccorsi

Sul posto, oltre al Suem 118, anche lo Spisal e i carabinieri. La centrale operativa del Suem ha fatto alzare in volo l’elisoccorso, ma i soccorsi sono stati vani. Il 44enne era dipendente di una ditta specializzata nella manutenzione delle linee elettriche.

