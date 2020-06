L'amo si impiglia nei fili dell'alta tensione, muore fulminato: lascia moglie e tre figlie

Un pomeriggio spensierato, qualche ora di tranquillità a pescare sulle sponde del torrente. All'improvviso il terribile incidente è costato la vita a Ossana (Trento) a Dajko Bardosh, 52 anni. L'uomo stava pescando nel torrente Vermigliana quando con la lenza o l'amo ha toccato i fili dell'alta tensione ed è rimasto folgorato. L'intervento di soccorritori, vigili del fuoco e della polizia locale, subito accorsi sul posto, è stato vano. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Dajko, che lascia moglie e tre figlie. E' successo tutto verso le 18 di mercoledì, e al momento del dramma in tutta Ossana è andata via la luce. La forte scarica e il botto si sono sentiti a distanza. Il suo corpo ormai senza vita è stato ritrovato a terra vicino al torrente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nato in Albania, era in Italia da tanti anni e dopo lavorato come pizzaiolo, gestiva con la famiglia la pizzeria al Sole di Mezzana. In tanti oggi lo ricordano commossi sui social network. "Mi è arrivata questa tristissima notizia che sei volato in cielo - ha scritto uno degli amici dell'uomo su Facebook - non riesco a rendermi conto ti ringrazio di tutta la tua generosità che hai avuto nei miei confronti ti ringrazio ancora e ti chiedo di proteggermi da lassù un grande abbraccio. Ciao Bardhi". Le più sentite condoglianze alla famiglia dello sfortunato pescatore arrivano anche dall'amministrazione comunale di Ossana.