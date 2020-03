Coronavirus: è morto il padre di Mattia, il paziente 1 di Codogno

È morto il padre di Mattia, il paziente 1, il 38enne primo risultato positivo al coronavirus in Italia. Secondo quanto riportato dall'Ansa, l'uomo è una delle 62 vittime del paese di Castiglione d'Adda, uno dei dieci comuni della zona rossa del lodigiano, causate dall'epidemia.

Il dramma mentre il figlio, che per settimane è stato in gravi condizioni nella terapia intensiva al San Matteo di Pavia, sta per essere dimesso, e a breve diverrà papà.

Coronavirus, Mattia si era sentito male dal 14 febbraio

Il 38enne era in via di miglioramento da diversi giorni, il peggio era scongiurato: lunedì 9 marzo era uscito dalla terapia intensiva. La grave infezione del 38enne di Castiglione - manager della Unilever, sportivo, volontario del pronto soccorso e in attesa di una figlia - ha segnato l'inizio dell'emergenza in Italia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La moglie, incinta di 8 mesi, è tornata a casa da settimane dopo essere stata ricoverata al Sacco. Mattia era stato male nella settimana del 14 febbraio. Con febbre alta e tosse, aveva rifiutato un ricovero ed era stato mandato a casa. Ritornato in ospedale a Codogno, grazie all'intuizione di una dottoressa anestesista, gli era stato fatto il tampone per il Covid-19: che era risultato positivo.