Cade in acqua e muore: passante scopre cadavere tra gli scogli

Un pescatore di 80 anni è stato trovato senza vita questa mattina sulla scogliera del Porteghetto a Cervo, in provincia di Imperia. A dare l'allarme è stato un passante che aveva notato il cadavere dell'anziano incastrato tra gli scogli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i militari della Guardia Costiera, che hanno recuperato la salma e l'hanno trasportata con una motovedetta nello scalo di Porto Maurizio, dove è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Imperia, cade tra gli scogli e muore

Secondo una prima ricostruzione della Capitaneria di Porto di Imperia, che indaga sull'accaduto, l'80enne, residente ad Andora, in provincia di Savona, stava pescando sulla scogliera del Porteghetto quando, per cause ancora da accertare, sarebbe scivolato in mare e sarebbe morto per annegamento.

