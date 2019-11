Dramma a Roma, portiere precipita nella tromba dell'ascensore: morto sul colpo

Tragedia stamane a Roma in piazza Santi Apostoli, nel cuore della Capitale. Il portiere di un palazzo è precipitato nella tromba dell'ascensore ed è morto sul colpo. Aveva 64 anni. E' successo intorno alle 8:30 di mercoledì 27 novembre. A quel che si apprende l'uomo era impegnato nelle pulizie del palazzo di piazza Santi Apostoli: ha provato a sbloccare l'ascensore che rimasto bloccato fra due piani. Per cause ancora da accertare avrebbe perso l'equilibrio precipitando nel vuoto per alcuni metri.

Precipita nella tromba dell'ascensore, morto sul colpo a Roma

L'impatto è stato violentissimo. Non c'è stato nulla da fare. In pochi minuti in piazza Santi Apostoli sono accorsi i soccorritori, i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Trevi di polizia. Sul posto anche il magistrato di turno ed il medico legale. Investigatori al lavoro per fare piena luce sulla dinamica del drammatico episodio.