Tragico incidente nel prosciuttificio: operaio di 24 anni muore schiacciato

Tragico incidente sul lavoro oggi in Friuli Venezia Giulia. Un operaio è morto questa mattina, mercoledì 15 luglio, a San Daniele del Friuli (Udine), schiacciato da una pressa in un prosciuttificio di viale Venezia. La vittima è un 24enne, dipendente dell'azienda. È deceduto per le gravissime ferite riportate. Il fatto è avvenuto poco prima delle 9. Sul posto ambulanza, carabinieri e ispettori del lavoro.

Assieme ai colleghi che stavano lavorando poco distante, per liberare il giovane dal macchinario sono intervenuti anche i Vigili del fuoco. Il 24enne è morto all'istante e l'arrivo tempestivo del mezzo di soccorso avanzato del 118 con il medico a bordo è stato vano. Non cèà stato purtroppo nulla da fare. La pressa e l'area dove è avvenuta la tragedia sono state poste sotto sequestro dalla Procura della Repubblica, in attesa di individuare eventuali profili di responsabilità.