Giù dalla finestra, dramma nella notte: morto un ragazzino di 14 anni

I Carabinieri della compagnia di Agropoli indagano sulla morte di un ragazzo di 14 anni caduto dalla finestra la scorsa notte nel comune di Aquara, in provincia di Salerno. Il giovane sarebbe precipitato per nove metri. Stando a quanto trapelato finora, il corpo senza vita del 14enne è stato ritrovato dal padre, che dopo essere entrato nella sua stanza intorno alla mezzanotte per via della luce ancora accesa, si è affacciato dalla finestra e ha notato il corpo del figlio riverso a terra.

Tragedia ad Aquara, morto un ragazzo di 14 anni: le indagini

Gli esami sul cadavere serviranno ad accertare se si è trattato di un suicidio o di un incidente, i militari al momento non escludono né l'una né l'altra pista.

Su quanto accaduto indagano i carabinieri coordinati dalla Procura di Vallo della Lucania, che ha disposto l’esame esterno sulla salma e l’autopsia.