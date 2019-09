Ragazzino investito mentre va in bici con gli amici: è morto

Venerdì mattina stava pedalando in paese in compagnia di alcuni amici quando all'uscita da una curva, in Viale Europa ad Alfianello (Brescia), si è scontrato con un furgone guidato da una signora di 70 anni che non l'avrebbe visto arrivare, non riuscendo a frenare in tempo: è stato sbalzato prima sul parabrezza e poi scaraventato rovinosamente a terra. Walid El Gargouh, ragazzino di 12 anni, è morto in ospedale dopo due giorni di agonia. Ricoverato in ospedale in condizioni disperate, ha lottato per poco più di 48 ore.

Incidente ad Alfianello, Brescia: morto ragazzino di 12 anni

La donna, come da prassi in casi come questo, risulta indagata per omicidio stradale: anche il suo furgone è stato posto sotto sequestro, così come la bicicletta del giovane Walid. Ricoverato al Giovanni XXIII di Bergamo, la salma presto dovrebbe tornare a casa. Ma non si escludono ulteriori accertamenti medico-legali, nell'ambito delle indagini. Walid El Gargouh è di nazionalità marocchina, ma è nato e cresciuto in Italia, in provincia di Brescia.

Raggiunto dagli amici e dai soccorritori subito dopo l'incidente, il ragazzino è stato rianimato a lungo prima di essere trasferito in ospedale. Sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca, e gli agenti della Polizia locale per i rilievi. In loco si era precipitata anche la madre Uefa, allertata dagli amici del figlio. Insieme a papà Mohamed e al fratello maggiore è rimasta al capezzale del suo bambino, in ospedale, nella speranza di una buona notizia purtroppo mai arrivata.