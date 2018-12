Accoltella la mamma, poi si chiude in camera e si taglia la gola

E' morto in ospedale a Pavia il ragazzo di diciotto anni che nella notte tra il 5 e il 6 dicembre scorso ha accoltellato la mamma, Maura Amapane di 43 anni, e ha rivolto la stessa arma contro se stesso. Un'aggressione, al termine di una lite in famiglia, avvenuta nel loro appartamento in via Togni a Broni, comune in provincia di Pavia. Il giovane da ieri era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Matteo.

Migliorano, intanto, le condizioni della donna che resta ricoverata. Secondo i primi accertamenti dei militari della locale stazione e del Nucleo radiomobile della Compagnia di Stradella, il giovane ha accoltellato la madre con un coltello a serramanico, con un colpo frontale tra il petto e la spalla. Subito dopo, il ragazzo si è chiuso nella sua stanza ferendosi più volte all'altezza del collo: il fendente più profondo gli ha provocato un'emorragia e ha perso coscienza.

A soccorrere per primo i propri familiari e a chiedere l'intervento del 118 è stato l'altro figlio della donna, un ragazzo di 20 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Stradella, che continuano le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.