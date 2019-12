Incendio in un palazzo: morto prof universitario in pensione

Renato Pasquali, 70enne medico e stimato professore universitario in pensione, è morto questa mattina in un incendio scoppiato in una palazzina a Bologna, in via Santo Stefano, all'angolo con via Cartoleria. Le fiamme hanno coinvolto un appartamento all'ultimo piano dello stabile: una nuvola di fumo si è alzata sull'edificio, visibile fino in lontananza. Erano circa le 9.30 quando è scattato l'allarme e sul posto sono giunti, insieme ai vigili del fuoco, anche gli uomini della polizia e i vigili urbani. La palazzina interessata dall'incendio è stata evucuata: al momento non risulta che altri condomini siano rimasti coinvolti.

Incendio Bologna oggi in via Santo Stefano: morto Renato Pasquali

Non c'è ancora chiarezza sulle cause dell'incendio: vigili del fuoco e forze dell'ordine stanno effettuando i rilievi del caso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'incendio sarebbe divampato dal sottotetto, adibito a studio. Da qui la vittima e la moglie avrebbero sentito provenire uno scoppio. A quel punto l'uomo sarebbe salito per controllare cosa fosse accaduto e non sarebbe più tornato giù in casa.

La consorte sarebbe quindi uscita fuori dall'appartamento chiedendo aiuto. Poco dopo sono arrivati i soccorsi, purtroppo vani per l'anziano docente.