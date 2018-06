Ancora una tragedia sul lavoro: operaio di 43 anni muore a Genova

Tragico incidente sul lavoro alla Fincantieri di Sestri Ponente (Genova). Lo rende noto la Fim Cisl, secondo cui Salvatore Lombardo, 43 anni lavoratore dell'indotto, è morto cadendo dal ponte di una nave in costruzione.

Incidente mortale sul lavoro a Genova

"Non è passato nemmeno un mese - sottolineano il segretario generale della Fim, Marco Bentivogli, e il segretario della Fim Liguria, Alessandro Vella - dalla morte di Matteo Smoilis, 19 anni, sempre in un cantiere navale nell'appalto a Monfalcone lo scorso 9 maggio, che ci troviamo a commentare l'ennesima, ingiustificabile e assurda morte di Salvatore".

Un bollettino di guerra

"Grande dolore e cordoglio di tutta la Cisl - scrive su twitter la segretaria generale Annamaria Furlan - per l'operaio morto alla Fincantieri di Sestri Ponente. È giusta la mobilitazione proclamata dai sindacati di categoria. Non è possibile continuare ad assistere inerti a questo bollettino di guerra".

I sindacati hanno indetto sciopero per porre l'attenzione sulla sicurezza sui posti di lavoro. I sindacati Fim Fiom Uilm di Genova hanno infatti proclamato lo stop di otto ore nello stabilimento con blocco delle portinerie su tutti e tre i turni. Un'ora di sciopero sarà anche proclamata in tutte le altre aziende metalmeccaniche. Vicinanza alla famiglia dell'operaio da parte di Fincantieri che attraverso una nota ha fatto sapere che "partecipa con profondo cordoglio al dolore della famiglia, garantendole sin d'ora il pieno sostegno. La società sta assicurando alle autorità competenti il massimo impegno per l'accertamento delle cause che hanno provocato l'incidente mortale".