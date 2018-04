Travolto da un albero, muore mentre sistema il giardino di casa

Un tipico pomeriggio di giardinaggio si è trasformato in tragedia a Preganziol, in via Bacchina, in località Settecomuni (provincia di Treviso). Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha perso la vita mentre stava sistemando il giardino di casa, dopo essere stato travolto dalla caduta di un albero.

I traumi riportati al malcapitato, di cui non sono ancora rese note le generalità, gli sono stati fatali. L'allarme è stato lanciato verso le ore 17. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco di Treviso (con una autogru in supporto). Sulla tragedia indagano ora i carabinieri di Treviso.

