Colpito dal morbo della "mucca pazza", muore macellaio

Cordoglio a Martellago, in provincia di Venezia, per la scomparsa di Sergio Fusaro. Aveva 73 anni e tre anni fa era stato colpito dal morbo della mucca pazza. Lascia la moglie e due figli.

La malattia gli era stata diagnosticata dopo una brutta caduta che aveva convinto l'anziano a farsi accompagnare al pronto soccorso, dove, dopo le analisi, era emersa la verità: era affetto dalla malattia di Creutzfeldt-Jakob, forma di encefalopatia spongiforme senza possibilità di cura. Secondo sli specialisti, allo sventurato restava al massimo un anno di vita, ricorda il Gazzettino.

Ma Fusaro non si è dato per vinto e ha lottato rimanendo semi-autosufficiente fino alla fine, o quasi. A Martellago, dove era nato e aveva sempre vissuto, lo conoscevano tutti. In passato aveva gestito una macelleria a Marocco, località di Mogliano al confine con Mestre, e anche dopo la chiusura aveva continuato a fare il mestiere di macellaio in vari supermercati, fino alla pensione.

Gli studi sulla Bse, l'encefalopatia spongiforme bovina, sono in corso, e non è stato provato che possa essere trasmessa all'uomo attraverso il consumo di carne contaminata. Vista anche l'eccezionale resistenza di Fusaro alla malattia, i medici hanno chiesto la possibilità di sottoporre la salma ad un'autopsia: la speranza è che possano emergere dati utili per individuare delle cure. Leggi su VeneziaToday