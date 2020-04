Coronavirus, morto il sindaco di Saviano Carmine Sommese: lascia la moglie e tre figlie

E' morto il sindaco di Saviano (Napoli), Carmine Sommese. Aveva 66 anni. Sommese era risultato positivo al Covid-19 e ne aveva dato notizia con un post sulla sua pagina Facebook. "Sto bene - scriveva il sindaco, - dovrò rimanere in isolamento per i prossimi giorni, mettendo in campo tutte le risorse per proseguire il mio lavoro". Purtroppo le sue condizioni di salute sono poi peggioramente rapidamente.

Sommese è deceduto nell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove era ricoverato dallo scorso 19 marzo. Sposato e padre di tre figlie, era medico chirurgo in servizio all'ospedale "Santa Maria della Pietà" di Nola. Sommese era al secondo mandato da sindaco del comune di Saviano, carica alla quale era stato eletto per la prima volta nel 2012 e riconfermato nel 2017.

"Esprimo profondo cordoglio per la fine terrena del sindaco di Saviano, Carmine Sommese. Sommese ha svolto il suo ruolo di medico e di sindaco fino alla fine in prima linea. Il Covid-19 lo sottrae alla sua città, alla sua famiglia e a tutti noi, lasciando il ricordo delle sue qualità umane e professionali". Così il sindaco metropolitano Luigi de Magistris, appresa la morte del primo cittadino di Saviano. "Alla sua famiglia le più sentite condoglianze anche da parte della intera Amministrazione della Città metropolitana di Napoli".

“Abbiamo conosciuto Sommese quando eravamo assessore e Presidente della provincia ed è sempre stato un uomo corretto e di grandi valori. Ci uniamo al dolore della famiglia.”- dichiarano il Consigliere Regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e l’ex presidente della provincia e promotore in Campania di Europa Verde Dino Di Palma.

