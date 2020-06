Soffocato da un pezzo di mozzarella: muore a 12 anni mentre pranza con la famiglia

Un pezzo di mozzarella gli è andato di traverso mentre stava mangiando e lo ha soffocato fino alla morte: questa la prima ricostruzione del dramma avvenuto ieri all'ora di pranzo a Noci, nella città metropolitana di Bari. Vittima un ragazzino di dodici anni. La tragedia si è consumata in casa, dove il ragazzino stava pranzando con i propri familiari. Soccorsi inutili, purtroppo.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il ragazzino avrebbe ingerito un bocconcino di mozzarella intero, che gli avrebbe ostruito le vie respiratorie fino al tragico epilogo. Inutili i primi tentativi da parte dei familiari che avrebbero cercato di fargli espellere il cibo con una manovra di disostruzione delle vie respiratorie.

Tragedia a Noci (Bari): ragazzino muore soffocato da una mozzarella

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 con un'ambulanza. All'arrivo dei soccorritori per il ragazzino non c'era nulla da fare. I carabinieri hanno avviato un'indagine conoscitiva per ricostruire con esattezza quanto accaduto.