Tragico schianto, è morto l'ex pilota del motomondiale Stefano Bianco

E' morto Stefano Bianco, 34 anni, ex pilota nel motomondiale, classe 125, dove era stato anche compagno di scuderia di Andrea Iannone. Lo schianto fatale sulla strada provinciale 267 che collega Leini e Torino, su un lungo rettilineo. Il centauro, 53 gare all'attivo nel motomondiale (quasi tutte in classe 125 tra il 2002 e il 2008), è rimasto coinvolto nell'incidente che gli è costato la vita quando erano le 15 di mercoledì pomeriggio a Leini, in via Torino, all'altezza del Bar Mirage.

In base a una prima ricostruzione degli agenti della polizia locale e dei carabinieri della stazione di Leini, un autocarro Mercedes - condotto da un 31enne di Settimo - proveniente da Mappano e diretto a Leini, nell’eseguire una manovra di svolta a sinistra non avrebbe dato la precedenza alla moto, l'Honda CBR 600 sui viaggiava Bianco, che proveniva dalla direzione opposta.

Bianco è finito contro una Fiat Panda, condotta da una 65enne di Leini, che era proprio dietro al camion. L'impatto è stato violentissimo ed è morto sul colpo, non ha avuto scampo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caselle e Torino centrale, oltre al personale sanitario 118 della Croce Verde di Villastellone. Vano l’intervento dell’équipe medica giunta in elicottero.

Il conducente dell'autocarro è stato subito sottoposto ad alcol test che ha dato esito negativo. Bianco, molto conosciuto a Settimo Torinese dove aveva vissuto fino a qualche tempo fa, ora viveva a Leini. Grande cordoglio sui social network, dove tanti amici e conoscenti oggi lo ricordano.

Nella foto, il luogo dell'incidente