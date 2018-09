Accompagna la figlia dal dentista: il dramma in sala d'attesa

Un uomo di 42 anni è morto in seguito a un malore mentre si trovava nella sala d'attesa di un dentista, dove aveva accompagnato la figlia. La tragedia in uno studio medico di via Antonio Ugo a Palermo.

Immediato l'arrivo di due volanti e di due ambulanze del 118. I sanitari hanno provato a rianimare l'uomo, prima di tentare la volata in ospedale. Lì i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarle ma per il 42enne non c'è stato niente da fare. Dopo le procedure di rito la salma è stata trasferita nella camera mortuaria in attesa di essere consegnata alla famiglia. La notizia su PalermoToday