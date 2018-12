È morto il tifoso investito negli scontri prima di Inter-Napoli

Non ce l'ha fatta. E' morto per le ferite riportate il tifoso interista di 35 anni, che sarebbe stato investito da un van di tifosi del Napoli ieri sera, prima della partita Inter-Napoli a San Siro. La dinamica del dramma deve ancora essere ricostruita con precisione. Certo è invece che la folle violenza ha caratterizzato il prepartita: quattro tifosi napoletani sono stati accoltellati durante gli scontri. L'uomo morto era stato ricoverato all'ospedale San Carlo in gravi condizioni. Un tifoso 43enne accoltellato all'addome durante gli scontri è stato portato all'ospedale Sacco.

L'investimento sarebbe avvenuto alla fine degli scontri, intorno alle 19.30. I gruppi di "tifosi" si sono lanciati bottiglie di vetro, aste di bandiere e fumogeni tra le auto in coda che cercavano di raggiungere lo stadio. Durante gli scontri quattro uomini - si tratterebbe di tifosi del Napoli - sono stati accoltellati. Le vittime sono state soccorse in piazza Sant'Elena, vicinissima a via Novara, da un'ambulanza del 118.

Nella zona adiacente allo stadio San Siro si sono verificati altri scontri, che sarebbero nati dall'aggressione di alcuni tifosi dell'Inter, armati di mazze e catene, a un van su cui viaggiavano alcuni tifosi del Napoli. Il tifoso nerazzurro proprio qui sarebbe stato investito dal van che cercava di allontanarsi. Le sue condizioni sono apparse gravi sin dal primo momento. Stamane la tragica notizia.