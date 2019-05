Si affaccia dalla finestra: sul marciapiedi c'è il cadavere di un ragazzo

Nella notte, intorno alle 4.30, una donna si è affacciata alla finestra della sua abitazione e ha scorto la sagoma di un uomo riverso a terra, in via Anassimandro a Tor Pignattara, Roma. Immediata la segnalazione alle forze dell'ordine che giunte sul posto hanno trovato il cadavere di un uomo in strada.

A perdere la vita un 29enne di nazionalità peruviana. Sul posto i carabinieri che non hanno trovato segni di violenza sulla vittima. Addosso all'uomo trovato il portafogli, con all'interno dei soldi. Nessuna rapina quindi.

Neanche il primo esame del medico legale, chiamato sul posto, ha evidenziato segni di colluttazione o di liti particolari. Al momento l'ipotesi principale è quella del malore. Per fugare ogni dubbio è stata disposta l'autopsia sull'uomo.