Corre per prendere il bus "al volo" e ha un malore: morto a 38 anni

Corre per prendere al volo l'autobus, ma ha un malore e muore poco dopo. Il dramma a Torino, in corso Sebastopoli angolo via Gorizia.

La vittima è un uomo di 38 anni di origine marocchina, residente a Torino: succede tutto in pochi istanti alle 11 di domenica 21 ottobre.

L’uomo, Arhoum El Arbi, è arrivato in tempo alla fermata per prendere il bus. L’autista, vedendolo correre, lo ha aspettato. Non appena è salito sul mezzo pubblico, il 58/, è stato colto da malore.

Il suo cuore ha smesso di battere e vani sono stati tutti i tentativi di soccorso da parte del 118. Carabinieri sul posto. Leggi su TorinoToday