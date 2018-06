Tragedia sul traghetto: padre e figlia schiacciati da un'auto

E' rimasto schiacciato da un'auto durante le operazioni di imbarco. E' un uomo indonesiano di 79 anni la vittima dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio al porto di Napoli sulla Gnv Atlas, nave ormeggiata al molo 14. Sul traghetto, in partenza da Napoli e diretto a Palermo, pare che un'auto sia caduta durante le operazioni di carico, precipitando dal ponte superiore a quello inferiore.

La vettura, riporta NapoliToday, è precipitata su di un uomo e una donna, due turisti, padre e figlia, entrambi di nazionalità indonesiana. Mentre per il primo non c'è stato nulla da fare, la seconda è stata ferita in modo grave e immediatamente portata in ospedale da un mezzo del 118. La donna è ricoverata nell'ospedale Cardarelli di Napoli in rianimazione per un gravissimo politrauma da schiacciamento. E' intubata e collegata a un respiratore automatico. Nell'incidente ha riportato fratture costali multiple, contusioni polmonari, e fratture a entrambi i femori. Le condizioni, si legge nel bollettino medico, sono "critiche". La prognosi resta riservata.

I rilievi e gli accertamenti sono stati svolti dalla guardia costiera partenopea, operazioni al termine delle quali l'imbarcazione è quindi partita alla volta della Sicilia. Solidarietà e vicinanza alla vittima e alla persona ferita sono state espresse dal presidente dell'Autorità portuale Pietro Spirito, mentre la manifestazione "Porto Aperto" che era in corso è stata immediatamente sospesa.

La notizia, le foto e gli aggiornamenti su NapoliToday