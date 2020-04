Un ragazzino di 13 anni è morto travolto da un trattore

Un 13enne è deceduto questo pomeriggio in un incidente nelle campagne di Monteverde, in provincia di Avellino. Il ragazzino, secondo le prime indagini, sarebbe rimasto schiacchiato da un trattore che eseguiva dei lavori in un terreno a contrada San Giovanni.

L'uomo alla guida del mezzo avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva un tratto in pendenza. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi, anche per accertare l'esatta dinamica del sinistro.

Purtroppo per il ragazzino travolto dal trattore non c’è stato nulla da fare e ai sanitari non è rimasto che constatarne il decesso.