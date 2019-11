Travolto da mandria di bufale: operaio muore sul colpo

Tragedia sul lavoro in località Spinazzo a Capaccio (Salerno). Un uomo di origini indiane è morto travolto da una mandria di bufale. Lavorava come operaio in un'azienda bufalina. In base a una prima e parziale ricostruzione le bufale sono uscite dal cancello che si è accidentalmente aperto, travolgendo così l'operaio che non ha avuto scampo.

Capaccio, l'operaio è morto sul colpo travolto dagli animali

In pochi minuti sul posto sono accorsi i sanitari e i carabinieri della locale compagnia. Inutili i soccorsi, l'uomo è morto praticamente sul colpo. La salma dell’uomo è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Battipaglia dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli (Salerno)