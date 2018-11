Muore a 15 anni travolto dal treno: forse un "gioco" sui binari finito male

Dramma nella serata di ieri a Parabiago, comune del milanese. Un ragazzo di 15 anni, residente a San Giorgio su Legnano, è morto investito da un treno regionale.

Secondo quanto appreso, il ragazzino era insieme a un amico di 13 anni, che ha assistito impotente alla scena e che è stato portato in ospedale a Legnano in stato di shock.

Tragedia a Parabiago, forse un folle "gioco" sui binari

Inutili i soccorsi per il 15enne: il personale le due ambulanze e l'auto medica giunte sul posto non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. La madre, arrivata alla stazione di Parabiago, ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale.

Stando ai primi accertamenti, non è escluso che il 15enne stesso facendo un "gioco" con l'amico, restando sui binari per sfidare il treno in arrivo.