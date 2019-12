Uomo trovato morto nella fabbrica abbandonata

Il cadavere di un uomo è stato trovato nell'area dell'ex fabbrica Trw a Stagno, Livorno. Sul posto è intervenuta la polizia. Non sono chiare al momento le cause del decesso. A scoprire il corpo sono stati i sanitari inviati dal 118 in seguito a una segnalazione. Allo stato attuale delle indagini non si può escludere l'ipotesi omicidio: sul corpo senza vita dell'uomo, un cittadino di origini rumene senza fissa dimora, che da tempo viveva nel capannone insieme ad altri connazionali, sarebbe state trovate tracce di sangue.

Il luogo è il medesimo già finito sulle prime pagine per un tragico ritrovamento poche settimane fa. A inizio novembre una 30enne era stata trovata morta al termine di un rave party abusivo organizzato per il ponte di Ognissanti. Una tragedia alla quale seguirono molte polemiche per il mancato intervento delle forze dell'ordine e la situazione in cui versa l'ex fabbrica in via Enriques, quasi completamente abbandonata e già in passato più volte occupata per feste illegali. Le misure adottate non sarebbero state sufficienti a limitare l'accesso all'area.