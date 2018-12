E' morto Luigi Tomasi, l'uomo più anziano d'Italia

Ha attraversato un secolo e due guerre mondiali. E' morto Luigi Tomasi, di Ala in provincia di Trento: 110 anni compiuti nemmeno due mesi fa, era l'uomo più anziano d'Italia. Era nato ad Ala il 17 ottobre 1908 e dall'agosto del 2015 frequentava il Centro anziani gestito dalla comunità della Vallagarina. I primi anni li ha trascorsi con la famiglia (sette tra fratelli e sorelle) a Maso Corona vicino ad Ala.

Tutti lavoravano la terra di proprietà della famiglia Debiasi che aveva a proprio carico 27 famiglie di mezzadri. Luigi ha 7 anni quando scoppia la prima guerra mondiale. Nel 1917 la madre con i figli viene sfollata a Savona. Lì la donna si ammala e muore quando Luigi ha appena undici anni. Nella seconda guerra mondiale Tomasi combatte in Francia sul Colle della Maddalena. Poi arriva il congedo previsto per i padri di famiglia con almeno quattro figli e Luigi torna al lavoro nei campi.

Nel frattempo i conti Malfatti sono costretti a vendere i loro poderi e la buonuscita per Luigi sono tre ettari di terra. E' la terra che coltiverà fino agli 80 anni suonati. "Se ne è andato serenamente, come serenamente aveva vissuto": lo ricorda così in una lettera Stefano Rossi, dell'ufficio stampa Associazione Italiana Risparmiatori, della quale Tomasi faceva parte.

Con la sua scomparsa, avvenuta tre giorni fa, ma appresa solo oggi, se ne va l'uomo più anziano d’Italia.