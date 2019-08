Avvolto dalle fiamme mentre prepara limoncello: muore dopo cinque giorni di agonia

Non c'è stato nulla fare. E' morto stamattina, dopo cinque giorni di agonia, il ragazzo che era rimasto avvolto dalle fiamme mentre preparava un liquore fatto in casa nel Sannio (Benevento).

Ustionato mentre prepara liquore: è morto il giovane sannita

Il 27enne, in base alle ricostruzioni disponibili, era stato raggiunto da una lingua di fuoco quando la fiamma dei fornelli era entrata in contatto con l'alcool che serviva a realizzare il limoncello. Aveva riportato ustioni sull'80 per cento del corpo ed era stato trasferito in eliambulanza al Centro grandi ustionati di Bari.

Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi e nonostante le cure dei sanitari il suo cuore ha smesso di battere.