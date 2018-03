Scialpinista muore travolto da una valanga

Tragedia in montagna. Uno scialpinista austriaco di 58 anni è morto travolto da una valanga nella zona della Val Nera, nei pressi di Livigno, a 2100 metri di quota.

Livigno, travolto da valanga

L'uomo era con altri tre amici quando una massa di neve, con un fronte di 100 metri, è scesa per circa 150 metri e lo ha travolto, portandolo più in basso, verso il fondovalle, dove c’è un torrente. I compagni lo hanno soccorso subito ed estratto dalla neve.

I soccorsi sono stati rapidi. La Centrale operativa ha allertato il Soccorso alpino e inviato sul posto l’elicottero, decollato da Caiolo. I tecnici CNSAS sono stati imbarcati in piazzola e portati in quota; dall’alto hanno avvistato uno dei compagni, mentre stava scendendo. Lo hanno raggiunto per avere indicazioni precise. Nella zona in cui si trovava l’uomo c'era visibilità molto scarsa e presenza di nevischio.

I tecnici sono stati quindi calati con il verricello sul lato opposto della valle, lo hanno raggiunto a piedi. Poco dopo l’elicottero ha sbarcato anche medico, infermiere e tecnico di elisoccorso CNSAS. Constatato il decesso, l’elicottero ha portato al punto di primo intervento l’équipe medica e l'uomo deceduto.

