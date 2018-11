Muore nel sonno, l'anziana madre lo veglia per giorni: "Pensavo che stesse riposando"

Lui muore nel sonno, e l'anziana madre lo veglia per giorni, forse per un'intera lunga settimana, convinta che stesse "solo riposando". Dramma a Latisana, in provincia di Udine. Da accertare le cause della morte del 56enne Vani Colombara. L'anziana madre, 82 anni, sotto shock ha deciso di vegliare il corpo del figlio per giorni. Solo lunedì, riporta il Messaggero Veneto, i vicini di casa hanno chiamato la polizia municipale, insospettiti da alcuni strani comportamenti dell'anziana donna e dall'odore che proveniva da quell'appartamento al terzo piano di uno stabile di piazza Indipendenza

In un primo momento la donna non voleva far entrare nessuno in casa. I poliziotti l'hanno poi convinta a farsi aiutare. La salma di Vani Colombara è stata trovata a letto, avvolta dalle lenzuola. Su disposizione del magistrato, il corpo è stato trasportato e ispezionato all’obitorio dell’ospedale di Latisana. Il medico ha stabilito al momento che il decesso è sicuramente avvenuto più di 72 ore prima del rinvenimento della salma, al massimo sette giorni fa. Escluse responsabilità di terzi nel suo decesso, solo l’esame autoptico permetterà di fare più chiarezza.