Accoltellato durante la festa di paese, dramma in strada: muore a 25 anni

Tragico fatto di sangue a una festa di paese a Veniano, in provincia di Como: un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato a morte domenica sera durante la festa del giugno venianese: a quel che si apprende, il dramma al termine di una lite tra giovani non lontano dal parco comunale. A chiamare i soccorsi sarebbe stata una ragazza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù per svolgere le indagini.

La vittima è Hans Junior Krupe, di origini olandesi. Era nato e cresciuto nel Comasco.

Hans Junior Krupe accoltellato a Veniano (Como): è morto in ospedale

Il ragazzo è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in condizioni critiche. Per lui non c'è stato nulla da fare, è deceduto in ospedale in seguito a un arresto cardiaco. I soccorsi sono stati allertati intorno alle 22.20. La lite è avvenuta in prossimità del parco comunale dove si stava svolgendo la sagra. Un'ambulanza del Sos di Appiano Gentile e un'automedica sono accorse in pochi minuti.

La vittima (foto da Facebook)

Un giovane italiano sarebbe stato individuato nella notte dai Carabinieri di Cantù. Nei suoi confronti non sono ancora stati presi provvedimenti ma i militari, guidati dal capitano Francesco Coratti, lo hanno interrogato a lungo. A lungo sono stati ascoltati anche gli amici della vittima.